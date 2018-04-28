Волжская ГЭС начнет снижать расходы воды со 2 мая

ГЭС постепенно начнет постепенно снижать расходы воды со 2 мая Волжская ради создания благоприятных условий для нереста рыбы, сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на представителя филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС».

Так, среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел, согласно указаниям Федерального агентства водных ресурсов, со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая — 22000±500 м³/с, с дальнейшим снижением к 12 мая сбросов до уровня 16000±500 м³/с.

ГЭС работает в режиме максимальных сбросов с 21 апреля — 27000±500 м³/с. Плавное снижение объемов позволит обеспечить залив пойменных лугов, заполнить пойменные водоемы и поддержать необходимый для нереста рыбы уровень воды.