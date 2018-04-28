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Энергетики видят в проекте МЭР по спецсчетам угрозу для управления бизнесом
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Энергетики видят в проекте МЭР по спецсчетам угрозу для управления бизнесом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инициатива Минэкономразвития РФ с введением для ресурсоснабжающих организаций (РСО) механизма контроля в виде спецсчетов означает фактический запрет на самостоятельное управление бизнесом, заявили РИА Новости в ассоциации «Совет производителей энергии» (объединяет все крупные тепловые генерирующие компании РФ).
Проект МЭР подразумевает обязательное перечисление всей выручки, полученной компаниями от регулируемых видов деятельности (электроэнергетика, тепло и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) на специальные счета (один счет в каждой сфере деятельности).
В ассоциации полагают, что такой механизм контроля ограничивает права производителей энергоресурсов и не позволяет самостоятельно распоряжаться денежными средствами на спецсчетах. «Введение предлагаемой системы контроля с помощью спецсчетов приведет к фактическому запрету на самостоятельное управление бизнесом и блокированию текущей операционной и инвестиционной деятельности ресурсоснабжающих организаций», — считают в ассоциации.
Действие законопроекта неизбежно затронет нерегулируемую деятельность (поставка электроэнергии и мощности на оптовый рынок по свободным, рыночным ценам, а также поставку тепловой энергии, теплоносителя по нерегулируемым ценам).
Предлагаемые изменения также могут создать угрозу остановки расчетов в электроэнергетике, поскольку значительная часть энергосбытовых компаний входит в структуру крупных холдингов, осуществляющих поставку топлива и различных услуг.
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