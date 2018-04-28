Новоуренгойцам негде провести длинные выходные: ТЦ «Солнечный» всё-таки закрыли

Работу самого большого торгового центра на Ямале приостановили пожарные. Во всяком случае, так заявил один из предпринимателей Сергей Белов

Он рассказал, что около года арендует площади в «Солнечном». Сегодняшний переполох принял понимающе — он связан с решением суда. Но предприниматель признается, что устал от «выходок» конкурсных управляющих

— Сегодня нам сообщили, что после проверок Госпожнадзора в центре были обнаружены серьезные нарушения, поэтому в течение десяти дней их должны устранить, а комплекс закрыть, — рассказывает Сергей. — Мы понимаем всё, но такой поворот стал для нас неожиданным, хотя жизнь людей превыше всего.

Для многих предпринимателей закрытие центра перед длинными выходными стало настоящим ударом, ведь теряются деньги, а у владельцев кафе, закусочных и ресторана возникают проблемы с хранением продуктов.

— Пожарных понять можно. А мы сначала подумали, что вновь кризисные менеджеры взялись «воевать», — говорит Татьяна, владельца бутика. — Последние четыре месяца как на пороховой бочке с ними — не могут разобраться между собой, а страдаем мы и наши покупатели.

Сейчас в центр никого не пускают, расстроенные горожане не расходятся, недоумевая, куда отправиться провести длинные выходные.