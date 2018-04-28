ГК «Чистый город» совместно с рязанским заводом создали новую модель мусоровоза

ВОЛГОГРАД , 28 апреля. / ТАСС /. Группа компаний (ГК) «Чистый город» совместно с рязанским авторемонтным заводом ( г. Ряжск Рязанская область ) создали новую модель мусоровоза, вместимость которого в два раза больше в сравнении со стандартными мусорными машинами. Кроме того, новинка позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги при перевозке мусора, сообщили в пресс-службе ГК «Чистый город».

"Новый 30-кубовый мусоровоз даст возможность перевозить до 200 кубометров отходов с учетом прессования. Это в два раза больше объема, который могут перевозить обычные коммунальные машины. Более того, в отличие от стандартной трехосной модели новый мусоровоз четырехосный, данная конструкция позволит не превышать предельно допустимую нагрузку на ось и не принесет вреда автомобильным дорогам", — уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что «подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили». Сейчас новая модель находится на этапе брендирования. Уже к середине мая машину доставят в Волгоград, где ее технические характеристики испытают на практике. Планируется, что именно этот вид мусоровозов будет предназначен для транспортировки отходов на дальние расстояния — от площадок временного накопления до сортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов.

"Особенно актуален такой вид техники в рамках работы регионального оператора по обращению с отходами, когда возникает обязанность по организации сбора и транспортирования отходов до законных объектов, включая труднодоступные и отдаленные хутора и села. Перевозить мусор грузовым транспортом небольшой вместимости на полигон, расположенный за сотни километров, нерентабельно. Подобный вид техники может стать хорошей альтернативой имеющимся мусоровозам для транспортирования на дальние расстояния", — цитирует пресс-служба председателя Совета директоров ГК «Чистый город» Полину Вергун.