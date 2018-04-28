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ГК «Чистый город» совместно с рязанским заводом создали новую модель мусоровоза
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ГК «Чистый город» совместно с рязанским заводом создали новую модель мусоровоза 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) «Чистый город» совместно с рязанским авторемонтным заводом (г. Ряжск, Рязанская область) создали новую модель мусоровоза, вместимость которого в два раза больше в сравнении со стандартными мусорными машинами. Кроме того, новинка позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги при перевозке мусора, сообщили в пресс-службе ГК «Чистый город».
"Новый 30-кубовый мусоровоз даст возможность перевозить до 200 кубометров отходов с учетом прессования. Это в два раза больше объема, который могут перевозить обычные коммунальные машины. Более того, в отличие от стандартной трехосной модели новый мусоровоз четырехосный, данная конструкция позволит не превышать предельно допустимую нагрузку на ось и не принесет вреда автомобильным дорогам", — уточнили в пресс-службе.
Там же отметили, что «подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили». Сейчас новая модель находится на этапе брендирования. Уже к середине мая машину доставят в Волгоград, где ее технические характеристики испытают на практике. Планируется, что именно этот вид мусоровозов будет предназначен для транспортировки отходов на дальние расстояния — от площадок временного накопления до сортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов.
"Особенно актуален такой вид техники в рамках работы регионального оператора по обращению с отходами, когда возникает обязанность по организации сбора и транспортирования отходов до законных объектов, включая труднодоступные и отдаленные хутора и села. Перевозить мусор грузовым транспортом небольшой вместимости на полигон, расположенный за сотни километров, нерентабельно. Подобный вид техники может стать хорошей альтернативой имеющимся мусоровозам для транспортирования на дальние расстояния", — цитирует пресс-служба председателя Совета директоров ГК «Чистый город» Полину Вергун.
ГК «Чистый город» стала одной из первых в России компаний, которая проводит реформы по обращению с отходами. Сегодня в статусе регионального оператора компания работает в Ростовской, Астраханской и Архангельской областях, а также в Адыгее и Калмыкии.
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