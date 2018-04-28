Орлов: цифровизация экономики — приоритетный вектор развития Поморья

XXV Гайдаровские чтения, в которых участвуют ведущие экономисты России , впервые проходят в Архангельске. Главным модератор форума стал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

"Сегодня на территории Архангельской области проходит важнейшее событие — в рамках Гайдаровских чтений идеи цифровизации экономики, новой технологической эпохи получили региональную повестку. Это хороший посыл. Таким образом, мы приступили к прикладной части процесса. Сегодня всё, что связано с темой инноваций, включено в новую стратегию региона", — сказал Орлов.

По его словам, телемедицина, современные цифровые технологии в образовании, связи и других сферах для Архангельской области — это инструмент решения проблемы удалённости территорий, позволяющий обеспечить северянам достойные условия жизни.

Он добавил, что в Архангельской области созданы и активно применяются системы автоматической обработки и анализа данных, развёрнута сеть многофункциональных центров, на территории крупнейших городов: Архангельска, Северодвинска Котласа и в Приморском районе действует единая система «Безопасный город». Задача ближайшего времени, как отметил Орлов — объединение ведомственных баз для создания общего ситуационного центра.

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