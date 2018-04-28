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Заезд на складных велосипедах начнется у Большого Чертановского пруда
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Заезд на складных велосипедах начнется у Большого Чертановского пруда 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Заезд на складных велосипедах начнется в районе Чертаново Северное в воскресенье, 29 апреля.
«Складничковые встречи» — такое название носит мероприятие, которое собирает велосипедистов.
— Обычно заезды мы проводим одновременно на два города — с «телемостом». В этот раз не получается, но пробег все равно состоится. Сначала группа поедет по маршруту: метро «Чертановская» — мангальная зона в Северном Бутове, где участников будут ждать конкурсы с призами от наших спонсоров. Это микровелоквест, эстафета и викторина на велотему. Конкурсы же рассчитаны именно на складнички, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» одна из организаторов Натела Кванчиани.
По ее словам, длина маршрута составит 16 километров. Это будет уже шестой заезд. Каждый проходил в разных округах Москвы.
— До этого маршруты проходили по САО и ВАО. Первый раз проходил в ЮЗАО. Заезд будет сопровождаться музыкой: от тех, кто будет в колонне. Поедем под своими новыми флагами, как раз будем презентовать их. На финише все получат значки с нашим символом, — отметила Натела Кванчиани.
Начало в 11:00. Место встречи: около Большого Чертановского пруда (станция метро «Чертановская»).
Фото: Складничковые встречи
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/28/40538/
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