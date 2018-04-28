Почему Россию волнует прокладка канала через Балтийскую косу

Заместитель главы министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский, выступая в сюжете, который появился в главном выпуске новостей на «Тэ-Фау-Эн» (TVN24), обвинил региональный совет Поморского воеводства в том, что он действует в интересах Кремля. Речь идет о негативном заключении по поводу проекта строительства канала через Балтийскую косу, который продвигает правительство партии «Право и Справедливость»

Подозрения, что кто-то действует в интересах России , — это в польской политике самое серьезное обвинение, поэтому глава Поморского воеводства Мечислав Струк (Mieczysław Struk) потребовал извинений, а когда министерство не ответило, заявил, что передаст дело в суд. Ни Витковский, ни его ведомство не уточнили, что подразумевалось под словами «вести игру с Кремлем», между тем играть, судя по всему, не с кем: Москва не проявляет особенного интереса к теме канала на Балтийской косе.

Свободное судоходство в Калининградском заливе

Напомним: проложить канал через Балтийскую косу Варшава решила для того, чтобы не зависеть от России, передвигаясь по Калининградскому заливу. Сейчас единственный путь в порт Эльблонга проходит через Балтийский пролив, который находится под контролем Москвы. Примерно половина Балтийской косы — это российская территория, имеющая особый статус. В Балтийске , который расположен на мысе у пролива, базируется Балтийский флот. Это стратегический и невероятно важный для Москвы с военной точки зрения район с «регламентированным посещением для иностранных граждан».

Однако российские власти относятся к теме канала довольно спокойно. В Калининградской области не хотят давать комментарии иностранным СМИ, поскольку двусторонние отношения — это сфера компетенции федеральных властей.

Еще в марте 2017 года, после того, как польский Сейм принял закон о строительстве канала через Балтийскую косу, Антон Алиханов , занимавший пост исполняющего обязанности губернатора области, а сейчас ставший ее главой, объявил о создании рабочей группы при правительстве региона, которая займется изучением экологических аспектов польского проекта. В состав этой группы должны были войти ученые, общественники и члены проэкологических организаций, а также ведомств, отвечающих за водное и морское хозяйство. «Понятное дело, что мы не пойдем все Польшу учить, может быть, если мы найдем какие-то основания для этого, попросим МИД это сделать за нас», — говорил Алиханов, которого цитировал портал «Новый Калининград».

Канал как военный и геостратегический проект

Примерно через месяц, в апреле 2017 года, Алиханов заявил, что за намерением перекопать Балтийскую косу и создать таким образом судоходный канал, позволяющий попасть в Эльблонг, стоят не экономические, а политические (или даже военные) соображения. Выступая в эфире радиостанции «Спутник», Алиханов отметил: «На наш взгляд, экономики в этом проекте крайне мало, потому что есть другие порты совсем рядом с Эльблонгом — Гдыня Гданьск . Экономической подоплеки мы здесь практически не видим. На наш взгляд — это исключительно политическая инициатива, а может быть, даже имеющая какой-то двойной, военный, геостратегический подтекст».

В такой трактовке польских намерений нет ничего удивительного: об аспектах, связанных с оборонной сферой, в феврале 2017 года говорил, в частности, заместитель главы министерства морского хозяйства и внутреннего судоходства Павел Бжезицкий (Paweł Brzezicki). Позже о том, что идея прокладки канала родилась в польском оборонном ведомстве , в интервью изданию «Дзенник Газета правна» (Dziennik Gazeta Prawna) рассказывал генерал Ружаньский (Mirosław Różański), который в 2015 — 2016 годах занимал пост руководителя Генерального командования вооруженных сил Польши.

В тот момент казалось, что Москва будет использовать тему канала через Балтийскую косу, рассказывая об опасностях, которые угрожают России в связи с расширением НАТО и наращиванием его военного присутствия у российских границ. Россиян было бы легко убедить, что Польша собирается построить рядом с портом Балтийского флота свой собственный военный порт и вести агрессивные действия в отношении Калининградской области. Однако в высказываниях российских официальных лиц этот мотив больше не появлялся.

О том, что с военной точки зрения канал будет совершенно бесполезен, неоднократно говорили между тем польские военные и эксперты. «В военном плане канал не имеет смысла, — указывал в беседе с „Газета выборча“ (Gazeta Wyborcza) сотрудник портала „Дифенс.24“ (Defence24) Миксимилиан Дура (Maksymilian Dura). — Если начнется военный конфликт то туда, грубо говоря, дострелит любая пушка из Калининградской области. Это стационарный объект, так что россиянам будет очень легко его уничтожить. Проект перекопки косы — это попытка показать, что мы что-то можем сделать. Огромные средства, которые планируется в него вложить, можно было бы использовать гораздо более разумно».

На карте появится польско-российский остров

Уже после того, как прозвучало высказывание о военном подтексте польского проекта, Антон Алиханов посетил российскую часть Балтийской косы. По итогам визита было объявлено, что этот район получит статус особо охраняемой природной территории. В течение года проходили также встречи рабочей группы, о создании которой говорил губернатор. В нее входит, в частности, руководитель калининградского отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов . По его мнению, проекты, которые касаются территорий, имеющих отношение к двум государствам, следует обсуждать совместно. «Сам проект, возможно, совершено безвреден, однако, его следовало бы обсудить с экспертами из соседней страны, чтобы не нарушить интересов соседа. В данном случае никаких консультаций не было», — говорил Иванов. Среди основных угроз, связанных со строительством канала, Иванов называет изменение коэффициента солености воды, говоря, что это может оказать влияние на экосистему косы и других территорий, прилегающих к Калининградскому заливу. «Следует учитывать, что в результате коса фактически превратится в польско-российский остров, а в связи с этим помимо очевидных экологических последствий появятся вопросы из области международного права», — подчеркивает также Олег Иванов.

Мы рассчитываем, что польские власти будут выполнять международные обязательства

Доклад, который подготовила рабочая группа при губернаторе Калининградской области, был передан в российское министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. Министр Сергей Донской составил на его основе в сентябре 2017 года письмо главе польского министерства охраны окружающей среды Яну Шишко (Jan Szyszko). В этом тексте, фрагменты которого опубликованы на сайте российского ведомства, в частности, говорится: «Мы рассчитываем, что польские власти продемонстрируют ответственный подход к сохранению уникальной окружающей среды и биоразнообразия этого района Калининградского залива, обеспечат со своей стороны безусловное выполнение международных обязательств, а также представят предусмотренную международными природоохранными конвенциями информацию по проекту всем странам Балтийского региона до принятия окончательного решения о строительстве».

Побережье полуострова Балтийская коса в Калининградской области

Мы постарались выяснить в министерстве окружающей среды, отреагировала ли польская сторона каким-то образом на российское письмо. Ответа мы пока не получили. Губернатор Калининградской области уже раньше упрекал Польшу в том, что она ни на региональном, ни на федеральном уровне не реагирует на запросы, касающиеся проекта канала.

Россия может использовать тему канала в своей риторике

В российских заявлениях на тему Балтийской косы стали чаще звучать не военные, а экологические аргументы. Несмотря на обещания Антонова, российское дипломатическое ведомство не заняло позиции в отношении польского проекта, свое мнение о нем высказало только министерство природных ресурсов . Новые сообщения на эту тему появляются лишь в местной калининградской прессе. В России решили, что это локальная экологическая проблема, поскольку перекопка Балтийской косы не позволит Польше увеличить свой военный потенциал и не создаст новых угроз для Калининградской области.

Российская часть косы долго оставалась заброшенным регионом. Территорией, на которой проживает примерно 600 человек, местные власти заинтересовались только в 2017 году и объявили, что создадут там природный заказник. Такой шаг наверняка поможет России подчеркивать экологические аспекты, связанные с польской инвестицией. Не исключено, что в подходящий момент российские власти будут использовать эту тему в своей риторике, демонстрируя агрессивную политику Польши, Запада и НАТО. Сейчас, судя по всему, Россия не видит в этом необходимости.