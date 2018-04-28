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В Челябинске на субботник вышли мэр города и более 30 000 горожан
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В Челябинске на субботник вышли мэр города и более 30 000 горожан 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В преддверии майских праздников в Челябинске началась глобальная уборка. На улицы города сегодня, 28 апреля, вышли более 30 000 человек. Среди тех, кто приводил в порядок мемориал «Скорбящие матери» были и первые лица города.
«Мы ждали когда погода позволит нам провести субботник. Мемориал должен быть приведен в порядок к знаменательному празднику — Дню Победы. Здесь пройдут мероприятия, на которых будут чествовать ветеранов ВОВ, и тех, кто отдал жизнь за светлое настоящее. Здесь порядок наводит социальный блок Администрации, все управления во главе с начальниками вышли на уборку», — рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.
По словам начальника Управления благоустройства Владимира Жучкова, для администрации города это второй субботник, первый проводили 26 апреля. В тот день убирали береговые зоны водоемов, парки и скверы. Для того, чтобы к празднованию Дня Победы в городе было максимально чисто уже запланированы очередные массовые субботники на 3,4 и 5 мая.
Фото Администрации Челябинска.
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