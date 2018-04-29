Субботники продолжатся в Челябинске после Первомая

Массовые субботники продолжатся в Челябинске 3,4 и 5 мая, чтобы к празднованию Дня Победы в городе было максимально чисто, сообщил начальник управления благоустройства Владимир Жучков.

В целом для наведения чистоты в мегаполисе с метлами и граблями вышли более 30 тыс. челябинцев. Не остались в стороне и сотрудники городской администрации. Несколько дней назад они убирали береговые зоны водоёмов, парки и скверы. А накануне, 28 апреля, под руководством мэра Евгений Тефтелева провели субботник на территории у мемориала «Скорбящие матери».

«Мы ждали, когда погода позволит нам провести субботник. Мемориал должен быть приведён в порядок к знаменательному празднику — Дню Победы, — отметил Евгений Тефтелев . — Здесь пройдут мероприятия, на которых будут чествовать ветеранов ВОВ, и тех, кто отдал жизнь за светлое настоящее», — рассказал градоначальник.

Также в преддверии Первомоя скопившийся после зимы мусор вчера помогали убирать сотрудники предприятий, учебных заведений, районных администраций и управлений.