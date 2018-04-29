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Субботники продолжатся в Челябинске после Первомая
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Субботники продолжатся в Челябинске после Первомая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Массовые субботники продолжатся в Челябинске 3,4 и 5 мая, чтобы к празднованию Дня Победы в городе было максимально чисто, сообщил начальник управления благоустройства Владимир Жучков.
В целом для наведения чистоты в мегаполисе с метлами и граблями вышли более 30 тыс. челябинцев. Не остались в стороне и сотрудники городской администрации. Несколько дней назад они убирали береговые зоны водоёмов, парки и скверы. А накануне, 28 апреля, под руководством мэра Евгений Тефтелева провели субботник на территории у мемориала «Скорбящие матери».
«Мы ждали, когда погода позволит нам провести субботник. Мемориал должен быть приведён в порядок к знаменательному празднику — Дню Победы, — отметил Евгений Тефтелев. — Здесь пройдут мероприятия, на которых будут чествовать ветеранов ВОВ, и тех, кто отдал жизнь за светлое настоящее», — рассказал градоначальник.
Также в преддверии Первомоя скопившийся после зимы мусор вчера помогали убирать сотрудники предприятий, учебных заведений, районных администраций и управлений.
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