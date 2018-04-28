В фестивале «Московское долголетие» участвовали сотрудники УСЗН Зеленограда

На ВДНХ завершился фестиваль-выставка «Московское долголетие». В течение трех дней люди старшего поколения могли опробовать самые разнообразные активности, предлагаемые в социальном проекте Москвы , разработанном для привлечения пенсионеров к спорту, творчеству и образовательным занятиям.

Участники посещали мастер-классы по компьютерной грамотности, занимались живописью, вокалом, танцами, лечебной физкультурой. Они также присоединялись к открытым урокам по садоводству, фитнесу, иностранным языкам, посещали салоны красоты и лекции о здоровье. На фестивале были организованы информационные стенды от каждого округа, где посетители могли записаться на понравившиеся им курсы и продолжить занятия по различным направлениям у себя в районе.

В работе зеленоградского стенда приняли участие представители органов социальной защиты ЗелАО.