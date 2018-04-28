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В фестивале «Московское долголетие» участвовали сотрудники УСЗН Зеленограда
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В фестивале «Московское долголетие» участвовали сотрудники УСЗН Зеленограда 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На ВДНХ завершился фестиваль-выставка «Московское долголетие». В течение трех дней люди старшего поколения могли опробовать самые разнообразные активности, предлагаемые в социальном проекте Москвы, разработанном для привлечения пенсионеров к спорту, творчеству и образовательным занятиям.
Участники посещали мастер-классы по компьютерной грамотности, занимались живописью, вокалом, танцами, лечебной физкультурой. Они также присоединялись к открытым урокам по садоводству, фитнесу, иностранным языкам, посещали салоны красоты и лекции о здоровье. На фестивале были организованы информационные стенды от каждого округа, где посетители могли записаться на понравившиеся им курсы и продолжить занятия по различным направлениям у себя в районе.
В работе зеленоградского стенда приняли участие представители органов социальной защиты ЗелАО.
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