Ещё
Методисты ЦДРА провели комплекс мероприятий в Рязани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Методисты ЦДРА провели комплекс мероприятий в Рязани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они изучили опыт культурно-досуговой деятельности и оказали методическую и практическую помощь своим коллегам в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Музее истории Воздушно-десантных войск.
Группа сотрудников методического отдела Центрального Дома Российской Армии совершила рабочую поездку в Рязань, где с целью изучения опыта культурно-досуговой деятельности, оказания методической и практической помощи провела комплекс мероприятий в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Музее истории Воздушно-десантных войск.
В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище особое внимание уделяется патриотическому воспитанию курсантов. Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой опыт. В составе училища трудятся 159 офицеров-участников боевых действий в Афганистане, Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 81 Герой Российской Федерации. В училище созданы: зал славы, знаменный зал, аллея Героев, стела выпускников, достойно выполнивших свой воинский долг.
На высокий уровень в училище поставлена военно-патриотическая и шефская работа: на его базе проводятся военно-патриотическая игра «Орленок», сборы военно-патриотического лагеря «Юный десантник». В ряды юнармейцев принято более 200 школьников города Рязани. Офицеры и курсанты училища активно участвуют в культурно-досуговой работе.
Группа в составе начальника методического отдела ЦДРА заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова, ведущих методистов отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Дмитриченко и Андрея Федосеева в ходе рабочей поездки в г. Рязань провела семинар с сотрудниками культурно-досуговых учреждений и музейными работниками, офицерами по работе с личным составом на тему: «Методика культурно-досуговой работы в интересах воспитания достойных защитников Родины».
Вниманию участников семинара была представлена выставка методических пособий, подготовленная сотрудниками отдела в 2017-2018 годах, а также видеоурок «Встреча с интересными людьми», созданный методическим отделом.
Также были проведены индивидуальные консультации с клубными, библиотечными работниками и сотрудниками органов по работе с личным составом. До них доведены положения основных приказов и директив Минобороны России по вопросам организации культурно-досуговой деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, с работниками музея проведен «круглый стол» по актуальным вопросам музейной работы.
ТК «Звезда»: последние новости
В Пентагоне отказались верить в получение Россией американских ракет «Томагавк» Захарова напомнила Хейли о госдолге США США не скрывают заимствование деталей у Як-141 для разработки F-35 – эксперт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян390
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам84
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ81
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение