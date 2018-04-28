Методисты ЦДРА провели комплекс мероприятий в Рязани 

Они изучили опыт культурно-досуговой деятельности и оказали методическую и практическую помощь своим коллегам в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Музее истории Воздушно-десантных войск.
Группа сотрудников методического отдела Центрального Дома Российской Армии совершила рабочую поездку в Рязань, где с целью изучения опыта культурно-досуговой деятельности, оказания методической и практической помощи провела комплекс мероприятий в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Музее истории Воздушно-десантных войск.
В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище особое внимание уделяется патриотическому воспитанию курсантов. Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой опыт. В составе училища трудятся 159 офицеров-участников боевых действий в Афганистане, Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 81 Герой Российской Федерации. В училище созданы: зал славы, знаменный зал, аллея Героев, стела выпускников, достойно выполнивших свой воинский долг.
На высокий уровень в училище поставлена военно-патриотическая и шефская работа: на его базе проводятся военно-патриотическая игра «Орленок», сборы военно-патриотического лагеря «Юный десантник». В ряды юнармейцев принято более 200 школьников города Рязани. Офицеры и курсанты училища активно участвуют в культурно-досуговой работе.
Группа в составе начальника методического отдела ЦДРА заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова, ведущих методистов отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Дмитриченко и Андрея Федосеева в ходе рабочей поездки в г. Рязань провела семинар с сотрудниками культурно-досуговых учреждений и музейными работниками, офицерами по работе с личным составом на тему: «Методика культурно-досуговой работы в интересах воспитания достойных защитников Родины».
Вниманию участников семинара была представлена выставка методических пособий, подготовленная сотрудниками отдела в 2017-2018 годах, а также видеоурок «Встреча с интересными людьми», созданный методическим отделом.
Также были проведены индивидуальные консультации с клубными, библиотечными работниками и сотрудниками органов по работе с личным составом. До них доведены положения основных приказов и директив Минобороны России по вопросам организации культурно-досуговой деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, с работниками музея проведен «круглый стол» по актуальным вопросам музейной работы.