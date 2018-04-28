Методисты ЦДРА провели комплекс мероприятий в Рязани

Они изучили опыт культурно-досуговой деятельности и оказали методическую и практическую помощь своим коллегам в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Музее истории Воздушно-десантных войск.

Группа сотрудников методического отдела Центрального Дома Российской Армии совершила рабочую поездку в Рязань , где с целью изучения опыта культурно-досуговой деятельности, оказания методической и практической помощи провела комплекс мероприятий в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Музее истории Воздушно-десантных войск.

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище особое внимание уделяется патриотическому воспитанию курсантов. Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой опыт. В составе училища трудятся 159 офицеров-участников боевых действий в Афганистане , Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 81 Герой Российской Федерации . В училище созданы: зал славы, знаменный зал, аллея Героев, стела выпускников, достойно выполнивших свой воинский долг.

На высокий уровень в училище поставлена военно-патриотическая и шефская работа: на его базе проводятся военно-патриотическая игра «Орленок», сборы военно-патриотического лагеря «Юный десантник». В ряды юнармейцев принято более 200 школьников города Рязани. Офицеры и курсанты училища активно участвуют в культурно-досуговой работе.

Группа в составе начальника методического отдела ЦДРА заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова, ведущих методистов отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Дмитриченко и Андрея Федосеева в ходе рабочей поездки в г. Рязань провела семинар с сотрудниками культурно-досуговых учреждений и музейными работниками, офицерами по работе с личным составом на тему: «Методика культурно-досуговой работы в интересах воспитания достойных защитников Родины».

Вниманию участников семинара была представлена выставка методических пособий, подготовленная сотрудниками отдела в 2017-2018 годах, а также видеоурок «Встреча с интересными людьми», созданный методическим отделом.