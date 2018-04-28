Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Турции вопросы облегчения визового режима

"Мы обсуждали сегодня вопросы, которые касаются дальнейшего облегчения визового режима [между РФ Турцией ], — заявил Лавров в субботу на пресс-конференции. — Российская сторона некоторое время назад предложила уже на этом этапе сделать пару конкретных шагов: во-первых, вернуть безвизовый режим для владельцев служебных паспортов, во-вторых, обеспечить безвизовое пересечение границы для водителей-дальнобойщиков, которые работают на международных перевозках".

"Наши турецкие друзья обещали отреагировать. Думаю, что это будет осязаемый шаг для целого ряда категорий наших граждан, — сказал Лавров. — У нас в планах расширять категории, которые будут пользоваться облегченным визовым режимом, безвизовым режимом, и в целом мы заинтересованы в том, чтобы двигаться к этой цели".

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима с Анкарой . Эта мера была принята после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией

С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим в отношении российских граждан, въезжающих в Турцию по служебному паспорту. При этом обладатели дипломатического и общегражданского паспортов по-прежнему могли посещать Турцию без получения визы. С 1 июня 2016 года турецкая сторона расширила визовый режим в отношении профессиональных водителей и сопровождающих их лиц, имеющих российское гражданство и осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в Турцию.