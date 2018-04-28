Илона Маска могут уволить из Tesla

В случае, если новая концепция будет утверждена, на место главы Tesla могут назначить независимого директора. Илон Маск , в этом случае, оставит пост президента.

С инициативой провести кардинальные изменения в компании выступил член совета директоров Джинга Цзао. Однако, как сообщает Bloomberg, в целом совет директоров смену руководства не поддерживает. В своем официальном заявлении Цзао отметил, что «в свете значительных будущих возможностей для роста и тщательного исполнения, необходимого для того, что бы компания Tesla достигла его, правление считает, что компания все еще лучше всего управляется господином Маском, продолжающим находится на должности председателя правления».

Напомним, Маск возглавил Tesla в 2004 году. В настоящее время компания старается увеличить объемы сборки модели Model 3, чтобы достигнуть показатель в 5 тыс. электромобилей в неделю. На такую мощность предприятие намерено выйти к концу второго квартала. Ранее сообщалось, что за последнюю неделю марта с конвейера сошло всего 2 тысячи электромобилей.