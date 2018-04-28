Частные инвесторы поддержат проект медкластера в «Сколково» 

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, более 40 млн долларов будет привлечено, чтобы оснастить терапевтический корпус, организовать образовательную деятельность и покрыть операционные расходы.
Средства привлечет «Израильский медицинский центр „Хадасса“, уточнил заместитель мэра. Планируется, что 10 процентов доходов медцентра будут направлены на научно-исследовательскую деятельность в сфере онкологии.
Первый проект медкластера строится в два этапа. Диагностический центр был построен в рамках первой очереди. В его дальнейшее его развитие будет вложено еще порядка 2,8 млн долларов, из них 1 млн — в образовательную деятельность. Терапевтический корпус построят в рамках второй очереди. Проект предварительно оценивается в 40,2 млн долларов. В этом корпусе также будет организовано обучение для трех сотен медицинских работников.
Как уточнил Хуснулин, в перспективе на территории медкластера появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений. В частности, к сотрудничеству уже готов южнокорейский госпиталь „Бундан“. По словам заместителя мэра Москвы, реализация таких масштабных проектов стала возможна благодаря усилиям столичного градоначальника по созданию комфортного инвестиционного климата на территории столицы.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля осмотрел завершенный строительством диагностический корпус медицинского кластера в „Сколково“.