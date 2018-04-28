Частные инвесторы поддержат проект медкластера в «Сколково»

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , более 40 млн долларов будет привлечено, чтобы оснастить терапевтический корпус, организовать образовательную деятельность и покрыть операционные расходы.

Средства привлечет «Израильский медицинский центр „Хадасса“, уточнил заместитель мэра. Планируется, что 10 процентов доходов медцентра будут направлены на научно-исследовательскую деятельность в сфере онкологии.

Первый проект медкластера строится в два этапа. Диагностический центр был построен в рамках первой очереди. В его дальнейшее его развитие будет вложено еще порядка 2,8 млн долларов, из них 1 млн — в образовательную деятельность. Терапевтический корпус построят в рамках второй очереди. Проект предварительно оценивается в 40,2 млн долларов. В этом корпусе также будет организовано обучение для трех сотен медицинских работников.

Как уточнил Хуснулин, в перспективе на территории медкластера появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений. В частности, к сотрудничеству уже готов южнокорейский госпиталь „Бундан“. По словам заместителя мэра Москвы, реализация таких масштабных проектов стала возможна благодаря усилиям столичного градоначальника по созданию комфортного инвестиционного климата на территории столицы.