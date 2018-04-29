28 апреля в районе 5-ой базы приступили к ликвидации несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Данная свалка больше года назад стала образовываться, но сейчас мы примем все меры, чтобы навести здесь порядок, — говорит и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. — Губернатор дал нам соответствующие указания, и я уверен, что в ближайшее время мы ее ликвидируем. К собственникам территорий, на которых располагаются такие свалки, а также к тем, кто их создает, будут приниматься меры административного воздействия».
Напомним, ранее на свалку приехали областные чиновники во главе с губернатором Николаем Любимовым. Однако своими силами убрать ее не удалось — понадобилась техника. «вручную здесь порядок не навести даже за полгода».