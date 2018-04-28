В Нальчике состоится этап конкурса инновационных стартапов «Потенциал будущего» МГУ

НАЛЬЧИК , 28 апреля. / ТАСС /. Этап конкурса инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего», который проводит в МГУ им. Ломоносова, состоится в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) осенью 2018 года. Об этом в субботу сообщил журналистам сопредседатель президиума всероссийской молодежной общественной организации «Российский союз студенческих организаций» Андрей Андриянов на полях научной конференции «Перспектива-2018», проходящей в эти дни в Приэльбрусье на базе КБГУ.

"Конкурс инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего», в котором участвуют молодые авторы проектов до 30 лет… в апреле состоялся в пятый раз. В этом году мы приняли решение, что осенью проведем региональный или окружной этап общего проекта здесь в Кабардино-Балкарии и пригласим проектные команды студентов, аспирантов для того, чтобы найти среди молодежи авторов и помочь им довести до совершенства свой проект", — сказал Андриянов.

Основная идея конкурса — поиск молодых людей у которых есть идеи, стартапы, инновационные проекты, которые хотят реализовать и воплотить в жизнь, запустить реально работающий бизнес, компанию, социальный проект. «Победители конкурса имеют потенциальную возможность найти инвесторов, менторов, бизнес-тренеров, которые помогли бы довести проект до логического финала и внедрить в реальную жизнь», — добавил он.

Каждый год в конкурсе принимают участие около 150 проектных команд. «В целом за пять лет нашли поддержку несколько десятков проектов. Это и коммерческие проекты, много проектов, связанных с био-технологиями, с медициной… все что связано с темой здоровья человека, это очень перспективное направление, поддержано большое количество социальных проектов, взято экспертами на сопровождение», — отметил Андриянов.