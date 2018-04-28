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В Саранске для гостей ЧМ-2018 разработали туристические маршруты
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В Саранске для гостей ЧМ-2018 разработали туристические маршруты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в министерстве культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ, продолжительность туров зависит от того, сколько времени гость намерен провести в республике.
— Самый короткий — «Последняя миля» — рассчитан на тех, кто планирует осмотреть городские достопримечательности за три часа до матча, — пояснила замглавы ведомства Марина Жулина. — В программу входит посещение Кафедрального собора Феодора Ушакова, площади 1000-летия единения мордовского народа с Русью, музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье».
Два маршрута большей продолжительности — от четырех до шести часов — включают в себя также и экскурсии по главным музеям города.
Еще три однодневных тура созданы для тех, кто останется в Саранске с ночевкой. Один из них — с этническим колоритом: называется он «Зов Торамы» и рассказывает о быте и культуре мордвы. Маршрут «Адмирал Ушаков» посвящен памяти великого флотоводца, а «Заповедная Мордовия» будет интересен любителям экотуризма.
Кроме того, один из маршрутов предложила местная пивоваренная компания: в программе — посещение пивоварни с дегустацией. Любители национальной кухни смогут отведать мордовские блины и их современную версию — пачи-бургеры.
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