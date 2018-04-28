Теперь и в Африке: США используют «универсальный ключ» в погоне за ресурсами и влиянием

В начале следующего года США откроют новую военную базу в Африке, на этот раз в Нигере . Как отмечают эксперты, усиление военного присутствия США в регионе связано с увеличением конкуренции за зоны влияния и источники ресурсной базы.

Военная база США в Нигере

США по заказу правительства Нигера строят на севере страны новую военную базу, на которой разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты типа MQ-9 Reaper с ракетами для поражения наземных целей и высокоточными бомбами. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

Общая сумма проекта строительства базы в Нигере составляет 110 миллионов долларов, что позволяет его назвать одним из самых дорогих зарубежных военных объектов США. Ежегодная стоимость обслуживания базы оценивается в 15 миллионов долларов, а ее открытие ожидается уже в начале 2019 года.

«Можно выделить три причины строительства новой базы США в Африке. Во-первых, в регионе активизируются исламские террористы. Например, та же « Боко харам » (запрещена в РФ , прим. ФБА), известная безжалостными убийствами мирных жителей. Размещение военных баз различных стран в этой связи выглядит вполне оправданным. Но это не единственная причина. Сейчас в Африке идет соперничество между Китаем и западным миром.

Китай активно проникает в регион со своими экономическими проектами по индустриализации Африки. США здесь нацелены не столько на экономическое противодействие китайским проектам, сколько на военно-политическое присутствие. И в-третьих, в Африке сосредоточено достаточно много ресурсов — полезные ископаемые, нефть, редкоземельные металлы и так далее», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников

Борьба за африканские ресурсы

В свою очередь директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отмечает тот факт, что США очень незаметно и последовательно увеличивают свое военное присутствие в Африке. И это касается не только Нигера, но и других стран региона, где появляются американские военные контингенты, базы или другие военные объекты, число которых по всему континенту уже исчисляется десятками. Эксперт выделяет две причины, которые сводятся к одной.

«Конкуренция за зону влияния и источники ресурсной базы продолжат обостряться. Африка в этом смысле считается универсальной кладовой для будущего человечества, континентом 21 или даже 22 века. Она еще достаточно плохо исследована, многие месторождения практически не выработаны, поэтому конкуренция за будущие ресурсы нарастает. Помимо США в ней участвуют и европейские государства, в основном старые колониальные державы — Франция Великобритания , которые исторически имеют свою зону влияния в Африке.

Недавно в большую игру включился и Китай, который активно заходит в самые разные проекты в регионе, в том числе связанные с разработкой природных ресурсов и различными инфраструктурными проектами. Конкуренция уже видна невооруженным взглядом, и многие политические события последнего времени, будь то смена режимов или гражданские военные конфликты, являются ее наглядными проявлениями», — считает Дмитрий Егорченков.

Как добавляет эксперт, если мы посмотрим на процент добываемых в африканских странах земельных элементов, которые впоследствии используются в производстве тех же американских беспилотников, то станет понятно, почему американские военные объекты столь активно появляются в регионе. А так как борьба с терроризмом для США является «универсальным ключом» входа во все возможные регионы, то и в Африке она тоже присутствует.