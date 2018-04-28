Дежурный персонал «Системы 112» перейдет на усиленный режим работы

Число дежурного персонала во время майских праздниклов будет увеличено.

Сотрудники «Системы-112» Московской области будут работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников. Число дежурного персонала в эти дни будет увеличено.

— В майские праздники население Московской области существенно увеличится за счет дачников и отдыхающих из других регионов, в первую очередь из Москвы . В связи с этим в режим повышенной готовности переведены все службы жизнеобеспечения, в том числе «Система-112», — сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

Во время выходных на единый номер «112» поступает больше обращений, чем в будни. Таким образом, было принято решение об усилении дежурных смен в центрах обработки вызовов и ЕДДС. С 29 апреля по 9 мая в усиленном режиме также будут работать психологи, сурдопереводчики, переводчики с английского, немецкого, французского языков «Системы-112», отмечает агентство городских новостей «Москва»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать поликлиники и центры соцобслуживания на майские праздники