Коммунальщики остеклили остановочный павильон на Шереметьевской улице

Максим Ликсутов. Остановочный павильон «Поликлиника», расположенный на Шереметьевской улице, остеклен коммунальными службами. Ранее один из жителей района пожаловался на разбитое стекло павильона на портал «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Работа по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта проведена, нарушения устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (то)