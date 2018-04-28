Ещё
Коммунальщики остеклили остановочный павильон на Шереметьевской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики остеклили остановочный павильон на Шереметьевской улице 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Остановочный павильон «Поликлиника», расположенный на Шереметьевской улице, остеклен коммунальными службами. Ранее один из жителей района пожаловался на разбитое стекло павильона на портал «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Работа по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта проведена, нарушения устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность» состоялась в МИИТ Ярмарка изделий ручной работы развернется в Московском еврейском общинном центре Светофор на Рижской площади восстановлен дорожными службами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян390
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам84
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ81
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение