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В Екатеринбурге официально разрешили «Монстрацию» на Вторчермете
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В Екатеринбурге официально разрешили «Монстрацию» на Вторчермете 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Флешмоб «Монстрация» все-таки пройдет 1 мая в Екатеринбурге. Региональное министерство безопасности согласовало проведение акции на Вторчермете, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
«Монстрация» начнется 1 мая в 13.40 возле дома по улице Сухоложская, 5. Как сообщают организаторы, участников будут ждать на месте за десять минут до старта. Монстранты пройдут до перекрестка улиц Ферганская и Титова, далее по Ферганской — до пересечения с Аграномической. Через пешеходный переход участники флешмоба пройдут до бульвара в границах улиц Ферганская — Титова — переулок Сызранский и завершат действо в парке Камвольного комбината. Окончание акции запланировано на 15 часов. Ожидается, что поучаствовать в «Монстрации» приедут 450 человек.
Напомним, изначально организаторы хотели провести мероприятие в центре Екатеринбурга. Однако в Министерстве общественной безопасности Свердловской области с такой идеей не согласились и предложили перенести «Монстрацию» на Вторчермет.
В ответе министерства говорилось о том, что «Монстрация» не имеет никакого отношения к празднованию дня весны и труда, а это «может не позволить сотрудникам Министерства и полиции в должной мере обеспечить в полной мере мирный характер проводимых мероприятий, общественную безопасность и правопорядок».
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