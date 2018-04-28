Ещё
Президент Финляндии призвал сохранить прагматичное сотрудничество в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Финляндии призвал сохранить прагматичное сотрудничество в Арктике 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Арктике необходимо сохранять прагматичное сотрудничество между странами. Об этом на встрече с дипломатами заявил Саули Ниинистё — президент Финляндии, председательствующей в Арктическом совета с мая прошлого года, передает ТАСС.
«Дальнейшая эскалация может вывести ситуацию из-под контроля с непредсказуемыми глобальными последствиями», — отметил он, приведя в пример опустошительную войну в Сирии.
Ниинистё рад, что в арктическом регионе до сих пор не ощущается негативных эффектов от напряжения в сфере международных отношений. «Это положение дел нужно сохранять», — цитирует политика президентская канцелярия.
В отношениях между странами, по словам президента Финляндии, нет времени ждать «смены сезонов». «Маленькие, практичные шаги могут быть эффективнее широких жестов. Финляндия как раз и работает над тем, чтобы вносить вклад в диалог такого рода», — пояснил свою позицию Ниинистё.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян390
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам98
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ85
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение