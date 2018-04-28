Президент Финляндии призвал сохранить прагматичное сотрудничество в Арктике

В Арктике необходимо сохранять прагматичное сотрудничество между странами. Об этом на встрече с дипломатами заявил Саули Ниинистё — президент Финляндии , председательствующей в Арктическом совета с мая прошлого года, передает ТАСС

«Дальнейшая эскалация может вывести ситуацию из-под контроля с непредсказуемыми глобальными последствиями», — отметил он, приведя в пример опустошительную войну в Сирии

Ниинистё рад, что в арктическом регионе до сих пор не ощущается негативных эффектов от напряжения в сфере международных отношений. «Это положение дел нужно сохранять», — цитирует политика президентская канцелярия.

В отношениях между странами, по словам президента Финляндии, нет времени ждать «смены сезонов». «Маленькие, практичные шаги могут быть эффективнее широких жестов. Финляндия как раз и работает над тем, чтобы вносить вклад в диалог такого рода», — пояснил свою позицию Ниинистё.