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В магазине в Коломне обнаружили более 7 кг санкционного сыра из Западной Европы
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В магазине в Коломне обнаружили более 7 кг санкционного сыра из Западной Европы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В оптово-розничном магазине в подмосковной Коломне в ходе проверки обнаружили в продаже партию сыра весом свыше 7 килограммов, запрещенного к ввозу в Россию, санкционную продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Коломенской городской прокуратурой 24 апреля при проведении проверочных мероприятий в оптово-розничном магазине по адресу: Коломна, улица Макеева, дом 18 установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем Ш. Муршудовым молочной продукции (сыры в ассортименте производства Германии, Дании) общим весом около 7,316 килограмма, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота, подвергнута денатурации и уничтожена в порядке, установленном законодательством РФ.
США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.
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