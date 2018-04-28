В магазине в Коломне обнаружили более 7 кг санкционного сыра из Западной Европы

В оптово-розничном магазине в подмосковной Коломне в ходе проверки обнаружили в продаже партию сыра весом свыше 7 килограммов, запрещенного к ввозу в Россию , санкционную продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям. «Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Коломенской городской прокуратурой 24 апреля при проведении проверочных мероприятий в оптово-розничном магазине по адресу: Коломна, улица Макеева, дом 18 установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем Ш. Муршудовым молочной продукции (сыры в ассортименте производства Германии Дании ) общим весом около 7,316 килограмма, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении. В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота, подвергнута денатурации и уничтожена в порядке, установленном законодательством РФ. США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.