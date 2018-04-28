Курьер из Аляски продолжил работу, несмотря на несколько ножевых ранений 

Есть ли на свете более преданный своему ремеслу человек, чем газетный курьер из Аляски, который продолжил выполнять свою работу, несмотря на многочисленные ножевые ранения? Инцидент произошел во вторник утром. Ничего не предвещало беды: парень шел по привычному маршруту, разносил по домам свежий тираж популярной в штате газеты «Анкоридж дейли ньюз», как вдруг к нему подошли трое неизвестных и несколько раз пырнули его ножом. Но, видимо, в суровой и холодной Аляске единственной уважительной причиной прервать работу является смерть. А на крупную кровопотерю, боль и порезы обращают внимание только женщины. Еще бы, это ж родина собаки Балто! Поэтому он и продолжил свой обход. На его счастье, клиенты, которые вышли утром за газетой, обратили внимание на кровавый след, тянущийся от их дома, и испачканную подозрительной красной субстанцией газету. Неравнодушные граждане тут же вызывали полицию. Изучив кровавые следы и записи окрестных камер наблюдения, они пришли к выводу, что единственным подозреваемым был доставщик газеты. Правда, и хозяин дома, и полиция думали, что его подрали собаки. Что самое удивительное, когда пять часов спустя полиция настигла курьера у него дома, то обнаружила, что он все еще истекает кровью и даже не позвонил в 911. Он просто рассказал, что трое неизвестных ранили его, а он продолжил развозить газеты на своем велосипеде. Либо он пересмотрел «Росомаху», либо думает, что жертва поножовщины автоматически становится главным подозреваемым — других объяснений быть не может. Потому что он не смог дать четких ответов, почему это произошло и почему он сам не вызвал 911 или не направился в больницу. Впрочем, в США любят резать ножом за просто так. Некоторое время назад в Орегоне парень устроил поножовщину. Как он позже объяснил, Тейлор Свифт приказала ему сделать это в одной из своих песен.