Какие народы можно считать потомками жителей Киевской Руси

На территории Киевской Руси поживало множество народов. Некоторые покинули эти земли, другие растворились среди соседних народов, третьи стали неотъемлемой частью сформировавшихся позднее этносов.

Этническая неопределённость

По мнению большинства современных историков изначально население Киевских земель представляло собой племенной славянский союз под началом полян. На протяжении VII-IX веков местное население вступало в тесные взаимоотношения с мощным государством-соседом на востоке — Хазарским каганатом.

С этим фактом связана теория так называемого Русского каганата, выдвинутая Степаном Гедеоновым. Согласно ей, на территориях предполагаемой Киевской Руси жили преимущественно русы, которые противопоставляются славянам. Сторонники этой теории ссылаются, в частности, на арабский источник IX века, где сказано: «У них есть царь, называемый хакан-рус. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булгар и там продают».

По одной из версий, Русский каганат обязан своим возникновением родственнику хазарского кагана, бежавшего из Хазарии в ходе разразившейся там политической смуты. По другой — Русский и Хазарский каганат — это одно и тоже. Так или иначе, теория каганата предполагает преимущественно неславянское население Киевских земель. Впрочем, официальная историография такие предположения считает беспочвенными.

С установлением власти норманнской династией Рюриковичей владения нового государства с центром в Киеве распространились на огромные территории от «Дикого поля» на юге и востоке до Ладоги на Севере и Карпат на западе. Значительно разнообразился и этнический состав державы Рюриковичей, куда помимо славян входили финно-угорские, балтийские и тюркские народности.

В различных источниках по отношению к жителям Древнерусского государства фигурирует этноним «русы» или «росы». По одной из версий, так могли называть тех же славян. «Поляне, яже ныне зовомая русь», — читаем у древнего летописца. Согласно другой точке зрения, русы — это норманны-завоеватели, установившие господство на всем Приднепровье.

Историки, по крайней мере, большинство из них, единодушны в одном: на землях Киевской Руси вплоть до ее распада только происходило формирование этносов, которые мы сегодня знаем как русский, украинский и белорусский народы. В начале XVII века автор «Русского летописца» мыслил ту эпоху категорией единого народа: «Вестно есть всем, яко сии все … Москва , Белая Русь, Волынь, Подоля, Украина , Подгоря … единокровны и единорастлны, се бо суть и ныне все общеединым именем Русь нарицаются».

Кратковременная история

Со второй половины XII века Киевская Русь постепенно распадается на ряд мелких княжеств. Все началось с Полоцка и Новгорода, которые отказались признавать власть Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. «Разодралась вся земля Русская», — фиксирует летописец под 1134 годом.

В течение XII—XIII столетий непрекращающиеся усобицы южнорусских княжеств, постоянные набеги кочевников, а затем и татаро-монгольское завоевание вынудили население Киевских земель мигрировать на север, в более спокойную Ростово-Суздальскую землю. Часть из них ушла на земли Великого Новгорода, пополнив ряды славян первой, кривицко-новгородской миграционной волны X века. Еще одна часть переселенцев отправилась на запад, ассимилировавшись с местными славянскими народами.

В конце XIII века происходит бурный рост городов северной Руси — возвышаются Владимир, Москва, Юрьев-Польский , Переяславль-Залесский, Стародуб-на-Клязьме, Дмитров Звенигород , Галич, Ярополч-Залесский. 6 декабря 1240 года Киев был разорен монголами, а через три года им управляют уже владимирские наместники. К этому времени земли Приднепровья заметно пустеют. В 1299 году столица бывшей Киевской Руси лишается последнего атрибута власти — резиденции митрополита. Она была перенесена во Владимир

Украинцы

Историки Незалежной в один голос настаивают на том, что Украина является единственным правопреемником государства Киевская Русь, а украинцы — естественными наследниками населявшего ее земли народа. Россиянам они по определению отказывают в каких-либо связях с Киевской державой, так как те, по их мнению, «потомки финно-угров, а не славян».

Термины «русь» и «русский» современная украинская историография считает узурпированными Московской властью , которая переписала всю история Древнерусского государства. В качестве доказательства правопреемства современными украинцами данных терминов они называют этноним «русин», который преобладает в знаменитой «Русской правде», княжеских грамотах и других источниках.

«В летописях русин или рус — это всегда житель Приднепровья, а с конца XII века — и Западной Украины. Во времена Киевского средневекового государства Русь — это территория современной Центральной и Северной, а с конца XII века и Западной Украины», — заявляет украинская историография.

Среди наиболее веских аргументов в пользу Украины-Руси эксперты Самостийной называют одну из летописных записей под 1146 годом: «И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль , сказал: „Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Русскую землю, в Киев“».

По мнению многих российских историков, сложно рассуждать о каком-либо правопреемстве Украины, когда в 1240 году Киевская земля была буквально выжжена татаро-монголами, а уцелевший народ угнан в рабство. Русский историк Михаил Погодин, основываясь на археологических данных, утверждал, что Киев после сожжения не существовал пару столетий.

Так, в 1960-х годах группа советских археологов выяснила, что культурные слои древнего Киева почти полностью обрываются, когда доходят до уровня XIII-XV веков, а позднее опять возобновляются. Также отсутствуют какие-либо летописные источники, которые бы подтверждали политическую активность в Киевских землях этого периода. Массовое исчезновение людей с территории Киевщины подтверждал итальянский путешественник Джованни да Плано Карпини, который в 1245 году отправился с дипломатической миссией в Каракорум.

«Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Руссию», — читаем мы у Карпини.

А кто же тогда вновь колонизировал эти опустошенные земли? Вот что пишет на основании археологических данных о населении нижнего Поднепровья в XII — начале XV столетия украинский историк Людмила Литвинова : «Анализ краниологических серий Мамай Сурка, Благовищенко, Каменка и Каир показал смешанный антропологический состав и наличие разных морфологических типов. Формирование оседлого населения Нижнего Поднепровья происходило на основе аланского, славянского, болгарского, сарматского и кочевого компонентов».

Русские

Самым главным доказательством связей современного русского народа с населением Киевской Руси является преемственность государственности. Согласно «Повести временных лет» с 864 года первым князем в Киеве был дружинник Рюрика Аскольд, который сменил там полулегендарного основателя города Кия. Вплоть до распада Киевской Руси Рюриковичи свою власть из рук не выпускали, владели они Киевом и в период его запустения.

Крупнейший советский антрополог Валерий Алексеев в книге «Человеческие расы» писал, что раскопки древних могильников полян показали сильное несходство их черепов с черепами современных жителей Киевщины. «Черепа полян более тонкостенные, средних размеров, как у северных великороссов, а черепа современных центральных украинцев массивные, крупные, то есть такие же, как у жителей Карпат, Словакии Чехии », — заключал ученый.

Алексеев тем самым подтвердил версию некоторых историков, в частности, Василия Ключевского , что часть киевских славян, спасаясь от монгольского нашествия, бежала к Карпатам и в Польшу , расселившись до самого Кракова , а другая — ушла на север вплоть до Архангельска

Таким образом, последующее заселение Киевских земель, в первую очередь, Правобережной Украины, осуществлялось народами ранее там не проживавшими. В то время, как население Новороссии, Крыма и Слобожанщины пополнялось преимущественно за счет выходцев из России

Белорусы

Вся южная часть Белой Руси долгое время подчинялась Киеву, какое-то время в зависимости от него было и Полоцкое княжество. Из земель, непосредственно контролируемых Киевом в первой четверти XII века, было выделено Гродненское княжество, для лишившегося вотчины второстепенного князя Всеволода Давыдовича и затем осталось в распоряжении его сыновей.

Кто же населял белорусские земли Киевской Руси? В первую очередь, это были кривичи. Кроме них белорусский историк Вацлав Ластовский называет древлян, радимичей, вятичей и дреговичей, отмечая, что все они представляли собой «просто ветви единого кривского племени».

Кривичи, по мнению Ластовского, стали ключевым звеном в образовании белорусского народа. Все остальное воздействие — литовское, польское, русское, со слов историка, лишь «размывало чистоту древнего этноса». Согласно этой точке зрения белорусы наряду с украинцами и русскими вполне могут претендовать на то, чтобы назваться потомками жителей Киевской Руси.

Литовцы

К 1285 году Литва превратилась в сильное централизованное государство, неоднократно покушавшееся на суверенитет своих восточных соседей. Литовские набеги, в первую очередь, на разоренные Батыем Киевские земли, начались уже 30-х годах XIII столетия.

В 1321 году литовский князь Гедимин в битве на реке Ирпень разбил объединенную армию южнорусских князей, что привело к захвату Киева. Многие соседние города, ослабленные ордынским нашествием, вынуждены были признать верховную власть литовского князя. В 1362 году Киев был окончательно присоединен к Литве.

Гедимин поставил здесь своих наместников и военные гарнизоны, позднее в поисках новых вотчин сюда потянулись литовские феодалы. В массовом порядке пустующие земли стало обживать и менее родовитое население с окраин Литовского княжества. Пусть и не значительный, но все же аргумент, чтобы считать литовцев одними из наследников Киевской Руси.