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Исхудавшую до 40 кг участницу «Фабрики звезд» Юлию Михальчик чудом спасли
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Исхудавшую до 40 кг участницу «Фабрики звезд» Юлию Михальчик чудом спасли 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Певица Юлия Михальчик призналась, что заболела анорексией после окончания проекта 11 лет назад. Буквально за несколько месяцев она с 60 кг исхудала до менее чем 40, чтобы хорошо выглядеть на сцене.
— вспоминает Юлия. Девушку спасли родители: они приехали в гости к дочери из Петербурга в Москву, увидели ее состояние и забрали с собой. Юлия Михальчик месяц лечилась в Военно-медицинской академии. Состояние девушки было настолько серьезным, что на тот момент она не могла бы иметь детей, если бы захотела. Своим поклонникам Михальчик не советует худеть самостоятельно.
— предупреждает она.
В прошлом году олимпийская чемпионка в фигурном катании Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры: стрессы привели к анорексии, от которой также пришлось лечиться. Позже девушка вернулась на лед в качестве тренера.
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Фото: Instagram
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