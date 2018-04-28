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Россия, Иран и Турция призвали ООН оказать помощь Сирии
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Россия, Иран и Турция призвали ООН оказать помощь Сирии 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия, Иран и Турция призвали ООН и международное сообщество помочь Сирии «во благо всех сирийцев» и содействовать в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трёх стран по итогам переговоров в Москве, размещённом на сайте иранского МИД, передаёт РИА «Новости».
« (Главы МИД России, Турции и Ирана. — Прим. ред.) обратились с просьбой к международному сообществу и прежде всего ООН и её гуманитарным органам оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в том числе путём разминирования, восстановления ключевой инфраструктуры страны, экономических и социальных возможностей, а также путём сохранения исторического наследия», — указывается в заявлении.
Кроме того, отмечается, что Москва, Анкара, Тегеран продолжат предпринимать усилия по защите мирных жителей и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.
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