Россия, Иран и Турция призвали ООН оказать помощь Сирии

Россия, Иран и Турция призвали ООН и международное сообщество помочь Сирии «во благо всех сирийцев» и содействовать в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трёх стран по итогам переговоров в Москве , размещённом на сайте иранского МИД , передаёт РИА «Новости»

« (Главы МИД России, Турции и Ирана. — Прим. ред.) обратились с просьбой к международному сообществу и прежде всего ООН и её гуманитарным органам оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в том числе путём разминирования, восстановления ключевой инфраструктуры страны, экономических и социальных возможностей, а также путём сохранения исторического наследия», — указывается в заявлении.