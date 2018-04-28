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Во дворе на Коминтерна заменили урну
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Во дворе на Коминтерна заменили урну 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Новая урна появилась во дворе дома 22, корпус 1 по улице Коминтерна. С соответствующей просьбой один из местных жителей обратился на портал «Наш город».
— Урна во дворе проржавела и сгнила, — написал пользователь портала Алексей П. и приложил подтверждающее фото.
Спустя день заявителю был дан официальный ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко.
— Нарушение устранено, выполнены работы по замене урны, — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» создан в 2011 году и предназначен для эффективной обратной связи москвичей с органами исполнительной власти. (иб)
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