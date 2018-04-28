Во дворе на Коминтерна заменили урну

Новая урна появилась во дворе дома 22, корпус 1 по улице Коминтерна. С соответствующей просьбой один из местных жителей обратился на портал «Наш город».

— Урна во дворе проржавела и сгнила, — написал пользователь портала Алексей П. и приложил подтверждающее фото.

Спустя день заявителю был дан официальный ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко

— Нарушение устранено, выполнены работы по замене урны, — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан в 2011 году и предназначен для эффективной обратной связи москвичей с органами исполнительной власти. (иб)