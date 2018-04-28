Власти Подмосковья объяснили дымку над кучей мусора на перевалочной базе в Одинцове дождем

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Администрация Одинцовского района Московской области объяснила появление дымки над кучей мусора, сложенной на перевалочной базе для отходов на Транспортном проезде, испарением воды после дождя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в субботу.

Ранее очевидцы распространили в социальных сетях видео белой дымки, просачивающейся из-под мусора. Жители выразили опасение, что отходы тлеют или выделяют свалочный газ и жаловались на неприятный запах в округе. «Сообщаем, что на перевалочной базе ни отходы, ни что-либо иное не сжигается. Визуальный эффект, который вызвал беспокойство жителей 8-го микрорайона, стал следствием парения воды после прошедшего дождя. Отсутствие горения подтверждает акт МЧС от 27 апреля», — сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что мусоровывозящая компания, которая управляет перевалочной базой, ОАО «Одинцовское КХиБ» ("Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство") готова пустить жителей на территорию базы, чтобы «развеять их сомнения».

В пресс-службе также пояснили, что мусор на базе начал скапливаться из-за проблем с вывозом отходов на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе. «В соответствии с заключенным договором, ОАО „Одинцовское КХиБ“ вывозит отходы на полигон „Ядрово“. Однако в настоящий момент ситуация в Волоколамском районе осложнена протестными акциями, которые сопровождаются порчей транспорта, перекрытием дорог и совершением прочих противоправных действий. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей мусоровозов», — сообщили в пресс-службе. Сверх этого, по данным администрации Одинцовского района, полигон «Ядрово» снизил объем принимаемых от «Одинцовское КХиБ» отходов.