Руководство крупного курганского ТРЦ объявило о закрытии с 14 мая

Руководство ТРЦ «ГиперСити» в Кургане объявило о приостановке деятельности центра с 14 мая, такое сообщение появилось в официальном сообществе компании в соцсети.

Закрытие крупного торгового центра его владельцы объяснили стартом работ по реконцепции.

«Запланировано обновление интерьеров ТРЦ, которое включает в себя организацию полного комплекса современных технических систем как общих зон, так и в помещениях арендаторов», — говорится в сообщении. Точных сроков завершения работ в компании не назвали.