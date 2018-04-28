Руководство крупного курганского ТРЦ объявило о закрытии с 14 мая 

Руководство ТРЦ «ГиперСити» в Кургане объявило о приостановке деятельности центра с 14 мая, такое сообщение появилось в официальном сообществе компании в соцсети.
Закрытие крупного торгового центра его владельцы объяснили стартом работ по реконцепции.
«Запланировано обновление интерьеров ТРЦ, которое включает в себя организацию полного комплекса современных технических систем как общих зон, так и в помещениях арендаторов», — говорится в сообщении. Точных сроков завершения работ в компании не назвали.
Отметим, что ранее в прокуратуре Курганской области рассказали о массовой проверке ТРК и досуговых центров, которая охватила 77 объектов. Выявлено более 300 нарушений, среди которых неисправность автоматических систем пожаротушения и нефункциональность эвакуационных выходов. Так, в ТРЦ «РИО» на момент проверки не работала система дымоудаления и оповещения, а ишровая комната и помещение пекарни вообще не были оборудованы системой пожаротушения, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о приостановке деятельности комплекса. Серьёзные нарушения также были выявлены в ТРЦ «Пушкинский», ТРЦ «Стрекоза», ТЦ «Даниловский», ТЦ «Парус», ТЦ «Кировский» и ТРЦ «ГиперСити», где в коридорах на путях эвакуации были размещены торговые площадки.