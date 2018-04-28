Ученики танцевальной школы в Дмитровском дадут отчетный концерт 13 мая

В воскресенье, 13 мая, танцоры всех четырех филиалов Hermes Dance School представят свои лучшие номера на отчетном концерте. Об этом сообщили в пресс-службе танцевальной школы.

«В отчетном концерте примут участие исполнители танцев различных направлений, среди которых хип-хоп, брейкданс, вог и дэнс микс. Ждем всех желающих порадоваться нашим результатам», — дается анонс мероприятия в сообщении пресс-службы.

Посетителей будут ждать к 17.00 в одном из отделений танцевальной школы Hermes Dance School, которое располагается по адресу Учинская улица, дом 10. Билеты можно приобрести на входе в день проведения мероприятия. (мю)