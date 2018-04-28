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Ученики танцевальной школы в Дмитровском дадут отчетный концерт 13 мая
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Ученики танцевальной школы в Дмитровском дадут отчетный концерт 13 мая 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В воскресенье, 13 мая, танцоры всех четырех филиалов Hermes Dance School представят свои лучшие номера на отчетном концерте. Об этом сообщили в пресс-службе танцевальной школы.
«В отчетном концерте примут участие исполнители танцев различных направлений, среди которых хип-хоп, брейкданс, вог и дэнс микс. Ждем всех желающих порадоваться нашим результатам», — дается анонс мероприятия в сообщении пресс-службы.
Посетителей будут ждать к 17.00 в одном из отделений танцевальной школы Hermes Dance School, которое располагается по адресу Учинская улица, дом 10. Билеты можно приобрести на входе в день проведения мероприятия. (мю)
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