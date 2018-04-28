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В Калининграде стартовал конкурс на лучший событийный молодежный проект
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В Калининграде стартовал конкурс на лучший событийный молодежный проект 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде ведется прием заявок на участие в открытом конкурсе на лучший событийный молодежный проект или мероприятие.
В мероприятии могут принимать участие физические лица от 18 до 35 лет, а также организации или компании, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 28 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
Конкурс поддерживает интерес молодежи к перспективам развития культурно-познавательного и событийного туризма в Калининградской области и направлен на отбор лучших молодежных проектов для реализации на территории региона.
Конкурс проводится до 20 августа. Подведение итогов и определение победителей состоится в рамках региональной смены всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек».
Проект-победитель будет осуществлен в Калининградской области в 2019 году в рамках Дня молодежи.
Организатор конкурса — центр молодежи при поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области.
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