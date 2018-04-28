Чехова объяснила, почему люди осуждают других

Телеведущая Анфиса Чехова , нередко рассуждающая на философские темы в Инстаграме, решила поговорить с читателями на тему осуждения себя и окружающих.

Чехова признала, что иногда она любит осуждать себя и других, и видит, что подписчики тоже нередко это делают. Анфиса разделяет мнение философов и психологов о том, что люди осуждают в других то, что не позволяют делать себе. «То, есть другой человек, с его поступками, внешностью и образом жизни, является для нас своеобразным зеркалом, отражающим то, что мы вытеснили на второй план нашего сознания, то от чего мы отказались, чем не пользуемся, что себе не разрешаем», — добавила телеведущая.

Так боящиеся располнеть осуждают толстых, недовольные своей внешностью замечают изъяны у других, ревнивые жены и мужья боятся, что их половина от них уйдет. Анфиса предложила всем, кто замечает за собой подобное, постараться разобраться в своих комплексах и страхах, перестать смотреть на других людей и заняться собой, чтобы гармонизировать жизнь. В противном случае страх и постоянное нервное состояние истощат организм и психику.