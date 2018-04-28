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Детская инфекционная клиническая больница №6 в САО отметила 45-летие со дня открытия
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Детская инфекционная клиническая больница №6 в САО отметила 45-летие со дня открытия 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Торжественное мероприятие по случаю 45-летия ГБУЗ города Москвы «Детская инфекционная клиническая больница № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы» состоялось 26 апреля 2018 года в Большом зале по адресу: ул. Флотская, д.1.
Поздравить коллектив ДИКБ №6 пришли представители Департамента здравоохранения города Москвы, Московской городской Думы, духовенства, префектуры Северного административного округа города Москвы, управы Головинского района, Совета депутатов и администрации муниципального округа Головинский.
Присутствующим был продемонстрирован фильм о работе ДИКБ№6.
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, на которой была отмечена работа сотрудников ДИКБ№6.
Почетные грамоты врачам были вручены депутатом Московской городской Думы Картавцевой Л. Р. и Президентом ДИКБ№6 Дегтярёвой Е. А.
В праздничном концерте выступили коллективы МБУ «ДЦ „РОДНИК“ Головинского района.
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