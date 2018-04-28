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Девушка удалила себе шесть рёбер ради осиной талии
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Девушка удалила себе шесть рёбер ради осиной талии 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Жительница Швеции Пикси Фокс (Pixee Fox) прославилась в соцсетях благодаря своим нереалистичным параметрам. Обхват её талии составляет всего 40 сантиметров, а всё потому, что девушка удалила шесть ребер и круглосуточно носит тугой корсет, снимая его только для принятия душа и занятий спортом.
До того, как стать знаменитой блогершой с полумиллионом подписчиков, Пикси работала инженером-электриком. Но в какой-то момент так вдохновилась образом сексуальной Джессики Рэббит из кинофильма «Кто подставил кролика Роджера», что пошла и удалила себе сразу шесть рёбер, чтобы добиться осиной талии. Нереалистичная фигура мультяшки ничуть не смутила шведку, потратив на операцию 120 тысяч долларов, Пикси доказала, что в современном мире можно превратить себя в кого угодно.
«Ещё я сделала операцию по пересадке ресниц. А вскоре собираюсь пройти через довольно редкую процедуру… но пока рассказывать о ней не могу», — интригует девушка журналистов. Интернет-пользователи подмечают, что блогерша также увеличила грудь, регулярно пользуется ботоксом и делает перманентный макияж.
Помимо Джессики Рэббит, Пикси называет своей вдохновительницей Холли Вуд из мультфильма «Параллельный мир» и говорит, что именно эти героини заставили её кардинально менять своё тело.
А вот так Пикси выглядела до невероятных трансформаций своей фигуры. Как вам больше нравится?
Ранее «Ридус» рассказывал об архитекторе, которая потратила 40 тысяч долларов, чтобы превратиться в Барби. Результат впечатляет и ужасает.
Также мы публиковали топ-5 девушек, которые решили превратить себя в живых кукол и идут к этой цели со всей женской целеустремлённостью.
Ридус: последние новости
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