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В Нижнем Новгороде установят более 400 биотуалетов к ЧМ-2018
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В Нижнем Новгороде установят более 400 биотуалетов к ЧМ-2018 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
На маршрутах следования клиентских групп в Канавинском, Нижегородском и Автозаводском районах установят дополнительные биотуалеты, урны и мусорные контейнеры. Об этом сообщила Ирина Егорова, директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок, на встрече с предпринимателями по вопросам подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
“На территории Автозаводского района будет организована буферная зона в районе кинотеатра «Мир», станции метро «Парк Культуры» и Дворца культуры Автозавода. В буферной зоне будет работать фудкор, а также установлены дополнительные биотуалеты и контейнеры”— отметил Владимир Шамиро, замглавы администрации Автозаводского района.
Также отмечается, что в районе торгового центра О'КЕЙ на проспекте Ленина будет организована перехватывающая парковка, где нижегородцы смогут оставить автомобили. Использование перехватывающей парковки будет бесплатным.
“В дни проведения матчей в Канавинском района будут размещены биотуалеты и дополнительные урны и контейнеры в микрорайоне «Ярмарочный», — рассказал Эдуард Цветков, начальник управления экономического развития администрации Канавинского района.
По словам Ирины Егоровой, в Нижнем Новгороде будет установлено более 400 биотуалетов. Кратность уборки урн и контейнеров в дни проведения ЧМ-2018 будет увеличена вдвое. Кроме того, для контроля за чистотой в городе будет организована горячая линия для сообщений о переполнении урн и контейнеров.
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