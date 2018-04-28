В Нижнем Новгороде установят более 400 биотуалетов к ЧМ-2018

На маршрутах следования клиентских групп в Канавинском, Нижегородском и Автозаводском районах установят дополнительные биотуалеты, урны и мусорные контейнеры. Об этом сообщила Ирина Егорова , директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок, на встрече с предпринимателями по вопросам подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

“На территории Автозаводского района будет организована буферная зона в районе кинотеатра «Мир», станции метро «Парк Культуры» и Дворца культуры Автозавода. В буферной зоне будет работать фудкор, а также установлены дополнительные биотуалеты и контейнеры”— отметил Владимир Шамиро, замглавы администрации Автозаводского района.

Также отмечается, что в районе торгового центра О'КЕЙ на проспекте Ленина будет организована перехватывающая парковка, где нижегородцы смогут оставить автомобили. Использование перехватывающей парковки будет бесплатным.

“В дни проведения матчей в Канавинском района будут размещены биотуалеты и дополнительные урны и контейнеры в микрорайоне «Ярмарочный», — рассказал Эдуард Цветков, начальник управления экономического развития администрации Канавинского района.

По словам Ирины Егоровой, в Нижнем Новгороде будет установлено более 400 биотуалетов. Кратность уборки урн и контейнеров в дни проведения ЧМ-2018 будет увеличена вдвое. Кроме того, для контроля за чистотой в городе будет организована горячая линия для сообщений о переполнении урн и контейнеров.