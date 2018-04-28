Ещё
13 лет предприятия подвергают себя риску, используя SAP с заводскими настройками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

13 лет предприятия подвергают себя риску, используя SAP с заводскими настройками 

SecurityLab.ru 1 час назад
Предприятиям, использующим системы от немецкой компании SAP, рекомендуется изменить настройки своих серверов, поскольку установленные по умолчанию настройки позволяют злоумышленникам получать доступ к корпоративным данным.
Уязвимость связана с заводской конфигурацией программного решения SAP NetWeaver, которую на большинстве предприятий оставляют без изменений. SAP NetWeaver представляет собой связующее программное решение, являющееся основой для других программ, включая такие популярные продукты, как SAP ERP, S/4 HANA и пр.
Проблема затрагивает конфигурацию, отвечающую за передачу данных между различными компонентами инфраструктуры SAP, а именно, между Application Server (бизнес-приложениями), SAP Message Server и SAP Central Instance, где хранятся данные предприятия.
SAP Message Server играет роль посредника и выполняет балансировку нагрузки на SAP-инфраструктуру предприятия во время пиковой активности. Когда создается новое приложение, системный администратор должен зарегистрировать его (Application Server) через SAP Message Server. Процесс регистрации проходит через порт 3900.
В SAP Message Server реализована поддержка Access Control List (ACL), однако по умолчанию она отключена и системные администраторы должны сами ее активировать. Дело в том, что все предприятия разные, и будь поддержка ACL включена по умолчанию, у многих из них могли бы возникнуть проблемы с первоначальной настройкой бизнес-приложений.
Проблема с заводской конфигурацией SAP известна еще с 2005 года. В то время производитель выпустил уведомление безопасности и рекомендовал компаниям не оставлять настройки по умолчанию и как можно скорее настроить ACL, а также разрешить доступ к порту 3900 только с доверенных адресов.
В 2009 и в 2010 годах производитель выпустил еще два уведомления безопасности с дальнейшими инструкциями. Также были обнародованы исследования, проливающие свет на возможные последствия, которыми чревато использование SAP без ACL. Тем не менее, по данным ИБ-компании Onapsis, 90% ее клиентов, которым компания проводила аудиторскую проверку безопасности SAP, не меняли заводские настройки и не включали ACL.
По словам экспертов, злоумышленник со стороны или даже сотрудник предприятия может создать вредоносное приложение, зарегистрировать его в корпоративной SAP-инфраструктуре и с его помощью похищать или изменять корпоративные данные.
Access Control List — список управления доступом, определяющий, кто или что может получать доступ к объекту (программе, процессу или файлу), и какие именно операции разрешено или запрещено выполнять субъекту (пользователю, группе пользователей).
SecurityLab.ru: последние новости
В ПО WECON для промышленных систем обнаружена критическая уязвимость Основатель Crackass With Attitude приговорен к 2 годам тюрьмы В ПО Advantech WebAccess HMI Designer обнаружены критические уязвимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам111
Британия выгоняет россиян393
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ86
Лавров сделал заявление года160
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение