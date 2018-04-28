35 млн рублей выделили власти Ростова на покупку современных остановок

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова открыл электронный аукцион на поиск подрядчика на поставку и монтаж 100 новых остановок общественного транспорта в центре города. Информацию опубликовали на сайте госзакупок, максимальная сумма контракта составит 35 млн рублей. Оплатит покупку городской бюджет, на выделенные средства остановки заменят на центральных улицах донской столицы. Современные остановочные комплексы украсят ул. Московская, пр. Буденновский, пл. Карла Маркса, пр. Ворошиловский, ул. Максима Горького, ул. Красноармейская.

Подрядчика определят 17 мая, срок исполнения контракта невелик, власти хотят успеть завершить работы к ЧМ-2018. Поэтому на покупку и последующий монтаж отводится всего две недели после подписания контракта.