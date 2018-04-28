Ещё
Юнкер назвал Путина другом, а Европу — «лишь частью мира»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнкер назвал Путина другом, а Европу — «лишь частью мира» 

Вести.Ru 1 час назад
Нужно вернуться к диалогу с Россией. Это не региональная держава, а значимый участник, без которого просто невозможно решать многие вопросы, особенно те, которые касаются безопасности в Европе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Тем более сейчас, когда ЕС стремительно теряет свои позиции. Экономическая мощь снижается с 25% мирового валового национального дохода до 16-18%, приводит слова Юнкера агентство РИА Новости. Кроме того, у Евросоюза не все в порядке с демографией. Поэтому не стоит строить из себя «хозяев», а лучше чаще прислушиваться к остальному миру, призвал политик.
Также Юнкер назвал Владимира Путина своим другом, которого знает уже много лет, и посоветовал общаться с Россией на равных.
Вести.Ru: последние новости
Нарушения во ФСИН: ряд начальников отстранены, платежи приостановлены Законопроект о контрсанкциях будет направлен в Госдуму уже сегодня Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам111
Британия выгоняет россиян393
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ86
Лавров сделал заявление года160
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение