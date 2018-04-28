Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами

Впереди череда майских праздников

Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами.

Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей на период выходных и майских праздничных дней во всех филиалах ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети» ) введен усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей компании. Организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.

Во всех филиалах Кубаньэнерго выполнен комплекс мероприятий к проведению возможных аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым инвентарём, экипировкой, спецтехникой.

МЧС. Разработан график дежурств административно-технического персонала, проверена работоспособность средств связи, схемы электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и государственной власти. Осуществляется постоянный мониторинг погодных условий и уровня воды в реках. Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию местных органов власти, правоохранительных органов

В филиалах компании завершены проверки противопожарного состояния всех производственных, складских и бытовых помещений, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Кубаньэнерго напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов.

В преддверии майских праздников обращаем внимание потребителей: категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией.

Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжение других потребителей.