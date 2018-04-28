Ещё
Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Впереди череда майских праздников
Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами.
Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей на период выходных и майских праздничных дней во всех филиалах ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») введен усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей компании. Организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.
Во всех филиалах Кубаньэнерго выполнен комплекс мероприятий к проведению возможных аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым инвентарём, экипировкой, спецтехникой.
Разработан график дежурств административно-технического персонала, проверена работоспособность средств связи, схемы электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и государственной власти. Осуществляется постоянный мониторинг погодных условий и уровня воды в реках. Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию местных органов власти, правоохранительных органов и МЧС.
В филиалах компании завершены проверки противопожарного состояния всех производственных, складских и бытовых помещений, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.
Кубаньэнерго напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов.
В преддверии майских праздников обращаем внимание потребителей: категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией.
Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжение других потребителей.
Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения и узнать информацию о работе электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея можно по телефону «горячей линии» ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.
АиФ-Кубань: последние новости
Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска Горячий Ключ может стать «Городом воинской славы» В Сочи с 30 апреля по 2 мая можно подняться на борт фрегата «Херсонес"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам111
Британия выгоняет россиян393
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ86
Лавров сделал заявление года160
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение