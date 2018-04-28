На «Московской весне A Cappella» выступят коллективы из Гонконга и Сеула

Сеула и МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Известные акапельные коллективы Азии: из Гонконга Гуанчжоу — выступят в Москве в первых числах мая на площадках фестиваля «Московская весна A Cappella», сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» в субботу.

"Metro Vocal Group — один из наиболее востребованных а капелла-коллективов во всей Азии. Зажигательные выступления на английском и китайском принесли этой группе миллионную армию поклонников: результат — более 20 миллионов просмотров в социальных сетях", — рассказали в оргкомитете.

Уточняется, что коллектив выступит 30 апреля в 15.30 на улице Рождественка, 1 мая в 15.30 в Камергерском переулке и 2 мая в 14.00 на Арбате (возле дома 19).

Кроме них на конкурсе прозвучат песни корейской группы Maytree, которая активно гастролирует по всему миру, рассказали в «Московских сезонах». Исполнители участвуют в концертах, радио— и телешоу, корпоративных мероприятиях и музыкальных фестивалях. Музыку Maytree можно будет услышать 1 мая в 13.00 на Новокузнецкой улице, в 14.30 на Тверском бульваре около памятника Есенину и в 16.00 на Новом Арбате (сцена возле дома 21), а также 3 мая в 16.30 в Камергерском переулке.

"Участники группы WOW vocal band из Гуанчжоу хотят привнести что-то истинно китайское во все композиции, которые исполняют. Живое выступление их впечатляющее, эмоциональное пение точно не оставит вас равнодушными", — добавили в оргкомитете.

Побывать на их выступлении можно будет 2 мая в 17.00 на улице Рождественка и в 18.30 в Камергерском переулке.