В калининградском парке «Южный» высадят 60 деревьев миндаля

Саженцы купили за свои деньги неравнодушные горожане, сообщает пресс-служба администрации.

Горожане сами привезут в парк деревья и грунт для них. Места для высадки и порода саженцев согласованы с администрацией города.

«В парке высадят миндаль трехлопастный. Это небольшое декоративное деревце высотой до 3 метров. Цветет ранней весной. Нетребователен к почвам, подходит для городских условий», — пояснили в отделе благоустройства комитета городского хозяйства.

Кстати, завтра же на центральной аллее установят по 4 новые скамьи и урны.