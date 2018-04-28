Крупнейший китайский онлайн-кинотеатр покажет российские мультфильмы 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания «Цифровое Телевидение» и Alibaba Group закрыли сделку по продаже в Китай прав на десять популярных мультипликационных сериалов из России, в рамках соглашения крупнейший в Китае онлайн-кинотеатр YOUKU покажет «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль» и другие сериалы, адаптированные для китайской аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Цифрового Телевидения».
Группа компаний «Цифровое Телевидение» (ЦТ) — дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и «Ростелекома».
"Российские мультипликационные сериалы, произведенные анимационной студией «Паровоз» по заказу «Цифрового Телевидения» и адаптированные для международных продаж, станут доступны для абонентов крупнейшего в Китае онлайн-кинотеатра YOUKU, который ежемесячно посещают более 500 миллионов человек", — говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости.
Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-видео в КНР. На своих ресурсах китайский видеосервис покажет 10 анимационных сериалов из России: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «СОБЕЗ», «Волшебный Фонарь», "Аркадий Паровозов спешит на помощь", «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».
"Сделка с YOUKU пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового Телевидения» на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц", — говорят в пресс-службе «Цифрового Телевидения».
Отмечается, что все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая — их «перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны», таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.
"Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации", — говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.
Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента «Цифрового Телевидения» — компания «Сигнал Медиа».
"Закрытие сделки с крупнейшей видеоплатформой Китая — это максимально высокая оценка нашей работы! В стране ощущается высокий спрос на детские мультипликационные проекты и, как следствие, острая конкуренция. И то, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов", — комментирует Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа».