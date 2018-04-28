Охота на «ведьму». Меркель вернулась от Трампа другим человеком

«Что, даже чаю не попьете?», — мог он сказать ей на дорожку, как тот зять «любимой» теще, ничуть не жалея, что визит закончился так быстро. У Ангелы Меркель в Вашингтоне было всего три часа (а не три счастливых дня, как кое у кого). А личный контакт с Дональдом Трампом длился и вовсе не больше двух. Но они успели. Он — точно. Продлевать хозяину Белого дома не пришлось. Канцлерин и после этого скоропостижного сеанса вышла от него другим человеком. Хотя и с тем же унылым лицом. Но для нее и это достижение. Говорили, он задаст ей такую трепку, что на ней лица не будет.

Однако ей повезло. Президент США встретил ее в прекрасном расположении духа. Как раз перед этим он получил преприятное известие о том, что комитет по разведке нижней палаты конгресса рассекретил досье о так называемом «российском вмешательстве». Сговора Трампа с Кремлем не обнаружено. Точка. «Это охота на ведьм», — победоносно завершит он протокольную увертюру к уединению с гостьей, почему-то именно на этих словах повернувшись и, как показалось, слегка кивнув в ее сторону. Может, брал ее в свидетели своего триумфа. А может, это подсознание выдало то, чем он, собственно, и планировал с ней заняться в эти 120 минут.

Ему же действительно охота — отменить сделку с Ираном . А европейцы ломаются. И только в его умелых руках — в нужном направлении. Что уж он с ними делает в этой своей комнате для переговоров: пытает, что ли? Ладно Макрон. Его хотя бы нежностью и с продолжительной прелюдией. Накормил опять же. А Меркель только в одну сторону летела в три раза дольше, чем в этой стороне находилась. Туда с вопросом: как? В смысле, заставить Трампа быть с ЕС поласковей. Назад с вопросом: зачем? В смысле, летала.

Все, чего она добилась — сделала все, как он хотел. Или почти все. Поскольку увеличить взносы в НАТО пообещала всего до 1,3% ВВП, а не сразу до 2%. Зато по Ирану словно списала у Трампа слова. Сказала, что нынешней ядерной сделки с Тегераном недостаточно для его сдерживания на Ближнем Востоке. Собственно, она и принималась не для этого. Но «мы должны добиться ограничения его влияния. Европа и США должны быть едины в этом вопросе», — повторила Меркель то, что запомнила.

Вероятно, не так убедительно, как хотел того тот, кто ей это втемяшил. Поэтому пришлось ему самому усиливать эффект сказанного. «Мы должны гарантировать, чтобы этот режим даже близко не подобрался к ядерному оружию, чтобы Иран прекратил распространение своих ракет и поддержку терроризма», — поставил жирную точку Трамп. И, видимо, не только на соглашении с Тегераном. Но и на геополитических амбициях канцлерин.

Почувствовала ли Меркель тут же, что ей уже чего-то не хватает — неизвестно. Но наверняка всю обратную дорогу пыталась понять, что же она там забыла? Добиться, как обещала, освобождения немецкого бизнеса от антироссийских санкций? Нет, не то. Отговорить, как грозилась, Трампа от пошлин на сталь и алюминий? Кто знал, что он непробиваемый. Сохранить, как планировала, сделку с Ираном? Да бог с ней. И только дома ей, возможно, скажут, что она у Трампа потеряла. Она все-таки потеряла лицо.

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