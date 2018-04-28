Ещё
Все вертится вокруг «Солнечного». В Новом Уренгое все-таки закрыли торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все вертится вокруг «Солнечного». В Новом Уренгое все-таки закрыли торговый центр 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ходе проверки было обнаружено более 100 нарушений противопожарной безопасности. Их необходимо было устранить в течение одного месяца с момента проверки. Она состоялась 17 апреля. Сегодня судебным приставам было выдано судебное решение о немедленном закрытии торгового центра.
Посетителей и арендаторов помещений попросили сегодня покинуть торговый центр.
«Это началось где-то около пяти часов. Судебные приставы попросили закрыть торговые точки и выйти. Посетителей также выводили из помещения», — сообщил один из бизнесменов.
Он также отметил, что большинство коммерсантов были к этому готовы и относятся с пониманием. Однако всех волнует дальнейшая судьба «Солнечного». «Мы бы конечно хотели остаться. Надеемся, что владелец выполнит предписания», — сказал арендатор одного из торговых павильонов.
В соцсетях жители Нового Уренгоя с иронией отнеслись к этому событию. «Опять будет 100500 постов про Солнечный», «Да закройте уже этот идиотский торговый центр», — пишут пользователи.
Ранее отмечалось, что недостатки в обеспечении пожарной безопасности возникли из-за отклонений от проектных решений при строительстве и обустройстве здания.
ИА Север-Пресс: последние новости
НОВАТЭК стал победителем премии «Управление изменениями. Визионеры» Ямал добивается обеспечения чистой питьевой водой девяноста процентов жителей В таких условиях самолетики еще не запускали. Поддержка одного мессенджера на краю земли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян390
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам84
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ81
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение