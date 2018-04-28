Все вертится вокруг «Солнечного». В Новом Уренгое все-таки закрыли торговый центр

В ходе проверки было обнаружено более 100 нарушений противопожарной безопасности. Их необходимо было устранить в течение одного месяца с момента проверки. Она состоялась 17 апреля. Сегодня судебным приставам было выдано судебное решение о немедленном закрытии торгового центра.

Посетителей и арендаторов помещений попросили сегодня покинуть торговый центр.

«Это началось где-то около пяти часов. Судебные приставы попросили закрыть торговые точки и выйти. Посетителей также выводили из помещения», — сообщил один из бизнесменов.

Он также отметил, что большинство коммерсантов были к этому готовы и относятся с пониманием. Однако всех волнует дальнейшая судьба «Солнечного». «Мы бы конечно хотели остаться. Надеемся, что владелец выполнит предписания», — сказал арендатор одного из торговых павильонов.

В соцсетях жители Нового Уренгоя с иронией отнеслись к этому событию. «Опять будет 100500 постов про Солнечный», «Да закройте уже этот идиотский торговый центр», — пишут пользователи.

Ранее отмечалось, что недостатки в обеспечении пожарной безопасности возникли из-за отклонений от проектных решений при строительстве и обустройстве здания.