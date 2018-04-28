Пензенский минстрой похвалился успехами по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Пензе 28 апреля представители регионального правительства в режиме видеоконференции приняли участие в обсуждении вопросов, связанных с проведением аукционов и заключении контрактов с подрядчиками на проведение работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». На данный момент далеко не все агломерации провели торги.

Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, на территории Пензенской агломерации заключены контракты по всем объектам ремонта. Подрядчики приступили к ремонтным работам улично-дорожной сети. Уже сейчас проводятся работы по фрезерованию дорожного полотна, демонтажу и установке бортового камня, устройству заездных карманов.

В этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» намерены отремонтировать 123,364 км на 124 автомобильных дорогах агломерации, установить 860 дорожных знаков, устройство барьерного ограждения — 3740 пог. м, восстановить 37светофорных объектов, провести ремонт 12 водопропускных труб, восстановить 2 автопавильона, провести ремонт 20 579 пог. м тротуаров, устройство 0,6 км искусственного освещения.