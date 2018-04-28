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В СФ выступили за изменения в законодательстве в области защитного лесоразведения и охраны почв
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В СФ выступили за изменения в законодательстве в области защитного лесоразведения и охраны почв 

Агентство «Москва» 1 час назад
В российском законодательстве следует определить статус защитных лесных полос и ответственных за их посадку, уход, содержание и контроль в рамках улучшения почв и сохранения лесов. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин в ходе совещания «Вопросы защитного лесоразведения в РФ». Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
«По экспертным оценкам усиление антропогенного воздействия на агросферу привело к деградации и опустыниванию огромных территорий РФ, разрушению почвенного покрова, вследствие чего 80% пашни характеризуется в различной степени засоленной, эрозионно-опасной и подверженной дефляции. Лесистость черноземной полосы России за 150 лет уменьшилась с 40% до 6%, антропогенное опустынивание охватило 36 субъектов России», — процитировали в пресс-службе М. Щетинин.
Тем временем, по словам сенатора, в степной и лесостепной зоне защитные лесные насаждения являются самым надежным и экономичным средством защиты от снежных и песчаных заносов, создают благоприятный климат на сельскохозяйственных землях. Однако сейчас более 70% защитных лесных полос располагаются на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и их состояние определено как неудовлетворительное
«Несмотря на продолжающееся снижение плодородия земель, объемы лесозащитных работ в настоящее время сведены к минимуму. С 2005 г. в среднем ежегодно создается около 5 тыс. га защитных лесных насаждений. Во многих регионах эти работы прекращены практически полностью, в том числе в регионах, нуждающихся в защите почв. А для получения максимального эффекта от защитного лесоразведения требуется создать лесных насаждений на площади 4 млн 459,4 тыс. га», — отметил М. Щетинин.
Также он подчеркнул, что в настоящее время лесополосы вдоль дорог являются бесхозными, не проводятся мероприятия по их санитарной очистке, пожары не тушатся.
«Для решения вопросов защитного лесоразведения необходимо внести изменения в законодательство, определяющие статус защитных лесных полос, вне зависимости от того, где (на какой категории земель) они находятся, а также ответственных за их посадку, уход, содержание и контроль», — сказал сенатор.
Кроме того, он сообщил, что комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию усилит парламентский контроль за изданием нормативных правовых актов в данной сфере и продолжит работу по совершенствованию законодательства в области защитного лесоразведения и защите почв.
В рамках совещания комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было рекомендовано обратиться в правительство РФ с предложением рассмотреть вопрос о подготовке и принятии «Стратегии развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2025 г.» и о разработке федеральных законов «О защитном лесоразведении» и «Об охране почв». В свою очередь правительству предложено обеспечить мониторинг состояния воспроизводства лесов в границах поселений и границ лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов, а также принять меры, направленные на развитие комплексного сельскохозяйственного и лесохозяйственного землепользования, в том числе создания лесных плантаций.
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