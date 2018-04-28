Нуждающийся в восстановлении воронежский парк «Дельфин» получит лишь лавочки и урны 

На благоустройство зелёной зоны выделят всего 265,8 тыс. рублей. Воронежский парк «Дельфин», нуждающийся в восстановлении, получит в 2018 году лишь новые лавочки и урны для мусора. Городское управление экологии приступило к поиску подрядчика для благоустройства зелёной зоны. Максимальная стоимость контракта составит всего 265,8 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте управления экологии в пятницу, 27 апреля. Как следует из аукционной документации, средства выделят из бюджета Воронежа в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды». На эти деньги закупят пять пляжных деревянных зонтов, по восемь уличных скамеек и урн, а также одну тройную пляжную раздевалку. Кроме того, подрядчику предстоит вырыть 63 ямы для установки стоек глубиной 0,7 м, а также укрепить сами стойки. Подать заявки на участие в тендере можно до 7 мая, электронный аукцион проведут 11 мая. На выполнение работ у подрядчика будет 21 день с момента подписания договора. Парк «Дельфин» — один из парков левобережной части города. Расположен в Железнодорожном районе Воронежа, рядом с Северным мостом. Его площадь составляет 5,7 га. Сосновый парк заложили в 40-е годы, а в 70-е начали активно благоустраивать. Официально парк открыли 1 июня 1975 года. Там работали аттракционы, велодром, прокат велосипедов, стенд для стрельбы из пневматических ружей. В 90-е годы парк стал приходить в запустение. Городские власти планировали реконструировать его к 450-летию Воронежа в 2011 году, однако дальше асфальтирования дорожек и установки антивандальных фонарей дело не пошло. Сейчас многие установленные в парке аттракционы, скамейки и прочая инфраструктура пришли в негодность. Сам парк нуждается в продуманном зонировании, а прибрежная территория — в активном освоении и интеграции в состав зелёной зоны. Пока «Дельфин» не отвечает потребностям горожан. В конце 2017 года участники Осенней школы «Зодчества VRN» — молодые архитекторы — представили шесть вариантов восстановления парка. Жюри выбрали лучший из проектов. Победителем Осенней школы стала команда «Вектор». Все проекты, созданные участниками, передали в администрацию города. Но использует ли их мэрия при восстановление парка — неизвестно. Объем средств, необходимых для реконструкции парка «Дельфин», экс-руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова оценила ориентировочно в 100 млн рублей. Вице-мэр Алексей Антиликаторов, в свою очередь, предложил альтернативный вариант развития «Дельфина». Например, создание на его месте парка российско-китайской дружбы. В 2018 году «Дельфин» стал одним из девяти общественных пространств Воронежа, которые могут благоустроить в 2018 году в рамках программы создания комфортной городской среды. Однако площадкой для благоустройства горожане выбрали территорию по улице Димитрова. Дарья Крымова