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Руководителей Sony Pictures раскритиковали за неуважение к женщинам
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Руководителей Sony Pictures раскритиковали за неуважение к женщинам 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Топ-менеджеров кинотелевизионной компании Sony Pictures Television Тома Ротмана и Майка Хопкинса обвинили в сексизме, сообщает Deadline.
Компанию Sony в последние годы покинуло сразу несколько женщин, занимавших высокие позиции, и в руководстве их не осталось. Обеспокоившись этим, Ротман и Хопкинс запустили специальную программу для женщин — Women's Creative Leadership Initiative ("Женские творческие и лидерские инициативы").
Сотрудницам компании было разослано письмо, информирующее об учебных программах и мастер-классах, однако его тон не понравился ни адресатам, ни прочитавшим «утекший» в интернет текст послания пользователям соцсетей.
В частности, авторы письма обещают во время обучения «вооружить женщин необходимыми инструментами для усиления их голоса» и называют коллективы с женщинами-руководителями «инклюзивными».
Критики обращения отмечают, что такой подход показывает женщин как неполноценных руководителей, не способных самостоятельно найти «инструменты» для того, чтобы «разбить» не пускающий их на высокие позиции «стеклянный потолок».
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