Глава АПЗ получил благодарность за укрепление сотрудничества с Белоруссией

Продуктивное взаимодействие АО «АПЗ» с братской республикой продолжается уже не один год, сообщили в пресс-службе предприятия. В настоящее время предприятие работает с четырьмя белорусскимикомпаниями, которым поставляет измерительные системы «АЛКО», счетчики газа, ротаметры, элементы гидравлики. С тремя организациями заключено соглашение о сервисном обслуживании поставляемой продукции.

«За последние годы наше предприятие смогло существенно увеличить поставки продукции в Республику Беларусь . Вдвое увеличились продажи по газовому направлению. Измерительная система АЛКО была сертифицирована и рекомендована к применению на линиях розлива алкогольной продукции, что значительно увеличило объем поставок этого прибора. Считаю, что большую роль в этом сыграло проведение заседаний Совета делового сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на постоянной основе», — заявил Олег Лавричев

На протяжении последних лет Беларусь является одним из главных партнеров Нижегородской области. Итоги и перспективы сотрудничества на 2018—2020 гг. и обсуждались на Совете делового сотрудничества, по завершении которого были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.