Ещё
Глава АПЗ получил благодарность за укрепление сотрудничества с Белоруссией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава АПЗ получил благодарность за укрепление сотрудничества с Белоруссией 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Продуктивное взаимодействие АО «АПЗ» с братской республикой продолжается уже не один год, сообщили в пресс-службе предприятия. В настоящее время предприятие работает с четырьмя белорусскимикомпаниями, которым поставляет измерительные системы «АЛКО», счетчики газа, ротаметры, элементы гидравлики. С тремя организациями заключено соглашение о сервисном обслуживании поставляемой продукции.
«За последние годы наше предприятие смогло существенно увеличить поставки продукции в Республику Беларусь. Вдвое увеличились продажи по газовому направлению. Измерительная система АЛКО была сертифицирована и рекомендована к применению на линиях розлива алкогольной продукции, что значительно увеличило объем поставок этого прибора. Считаю, что большую роль в этом сыграло проведение заседаний Совета делового сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на постоянной основе», — заявил Олег Лавричев.
На протяжении последних лет Беларусь является одним из главных партнеров Нижегородской области. Итоги и перспективы сотрудничества на 2018—2020 гг. и обсуждались на Совете делового сотрудничества, по завершении которого были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сбербанк взыщет долги бизнесменов Елкина и Неверова, погибших в перестрелке, с их наследников Тюменская ОКБ № 2 выплатит 800 тысяч рублей пациентке, ставшей инвалидом после лечения Цех по производству фальшивой «незамерзайки» накрыли в Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам121
Британия выгоняет россиян394
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ88
Лавров сделал заявление года161
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение